Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний британец

Житель британского Хэмпшира официально признан старейшим мужчиной в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.
Бобу Уэйтону, которому 112 лет и два дня, сотрудники дома престарелых в Альтоне вручили соответствующий сертификат, соблюдая при этом правила социального дистанцирования, поскольку ветеран находится на изоляции. Пресс-секретарь Книги рекордов Гиннеса заявила, что из-за вспышки Covid-19 ее чиновники не смогли дозвониться до Уэйтона, чтобы вручить сертификат лично. Старший консультант Книги рекордов Гиннеса по геронтологии Роберт Янг тщательно изучал все имеющиеся доказательства, так как предыдущий обладатель титула — фермер из Японии Титецу Ватанабе — умер 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. В результате Уэйтон был признан старейшим мужчиной в мире.
Получив сертификат, Боб сказал: «Не могу сказать, что мне было приятно слышать, что предыдущий владелец умер. Однако я очень рад, что смог так долго жить и завести столько друзей».
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Уэйтон пережил пандемию испанского гриппа 1918–20 годов и перенес серьезные медицинские операции, но, как и большинство граждан, он никогда не находился на самоизоляции. «Это странно. Я никогда не испытывал ничего подобного коронавирусу. Я немного расстроен, но опять же я попал в ситуацию, когда нужно было просто принять то, что происходило», — сказал британец.
Уэйтон родился в Халле и воспитывался в многодетной семье с тремя братьями и тремя сестрами. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.
Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Уэйтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году. Он и его жена, которая скончалась в 1997 году, после ухода на пенсию, работали добровольцами в качестве консультантов по вопросам брака.
Кстати
Канэ Танака в настоящее время является старейшей в мире женщиной. В январе ей исполнилось 117 лет.
Мы следим за жизнью (и смертью, это неизбежно) людей, сумевших перешагнуть далеко за столетний рубеж. Особенно вдохновляет, когда долгожители сохраняют в своем возрасте бодрость духа, интерес к жизни, яркий ум и чувство юмора:
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