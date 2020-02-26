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Станислав Садальский «разнёс» частную клинику Елены Малышевой
По инф. argumenti.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Станислав Садальский раскритиковал частную медицинскую клинику Елены Малышевой. Артист заявил, что цены в звездном медучреждении слишком высокие.

Станислав Садальский «разнёс» частную клинику Елены Малышевой


- Первый приём 20 тысяч рублей. За то, чтобы только поболтать? Лихо! Буржуй от медицины. Малышева поясняет, что руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить… Интересно, как это можно на государственном канале на постоянной основе заниматься рекламой собственного частного бизнеса? - заявил Садальский.

Он отметил, что сам не стал бы лечиться в клинике Малышевой, даже если бы зарабатывал достаточно денег для этого. Артист объяснил это тем, что не доверяет её врачам.

По инф. argumenti.ru

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