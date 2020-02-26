Станислав Садальский «разнёс» частную клинику Елены Малышевой

- Первый приём 20 тысяч рублей. За то, чтобы только поболтать? Лихо! Буржуй от медицины. Малышева поясняет, что руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить… Интересно, как это можно на государственном канале на постоянной основе заниматься рекламой собственного частного бизнеса? - заявил Садальский.
Он отметил, что сам не стал бы лечиться в клинике Малышевой, даже если бы зарабатывал достаточно денег для этого. Артист объяснил это тем, что не доверяет её врачам.
Подростки из Саратова готовились совершить массовое убийство в школе. Из мести они хотели убить «примерно 40 человек», сообщает Центр общественных связей ФСБ. (Страшно, что за последние дни это уже второе такое сообщение, ведь не так давно подростков, готовивших теракт в школе, задержали в Крыму. - прим. МГ.)
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в течение двух месяцев выплатить шахтерам всю задолженность по заработной плате. Если этого не будет сделано, глава государства пригрозил оставить министров без зарплаты, сообщает «112 Украина».
Императрица Екатерина II много читала. И если в Зимнем дворце было много томов по праву, философии или истории, то в Агатовых палатах в Царском Селе императрица хранила литературу для души. Недавно петербургские истории выяснили, что любила почитать на досуге Екатерина II.
Как правило, на сцене мы видим только финальную часть работы звёзд эстрады, а всё остальное остаётся за "кадром". Однако, в недавнем интервью известный композитор Артём Иванов рассказал о том, сколько стоит создать качественную композицию, которая гарантированно станет хитом.
15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.
О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».
В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
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