Стало известно, сколько денег в кредит берут россияне на покупку машины

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что по итогам минувшего года средний размер автомобильного кредита в России достиг 787,2 тыс. рублей, что на 6,4% превышает показатель предыдущего года.

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«Кроме удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита оказывает влияние и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать, прежде всего, тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Напомним также, в конце января эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» предположили, что ожидать в текущем году «бурного роста» автокредитования в России, скорее всего, не стоит, так как спрос в I полугодии будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами.

«С другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банкирами, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощенные программы автокредитования», — говорилось в исследовании «Эквифакса».

В бюро подсчитали, что в декабре было выдано 73,5 тыс. автокредитов на 62,1 млрд рублей, что является «максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений».

В целом за минувший год российские банки выдали «рекордный объем» автокредитов — 615 млрд рублей против 512,5 млрд рублей годом ранее. Средняя сумма автокредита за прошлый год достигла 769 тыс. рублей (рост почти на 9,2%), что является «историческим максимумом».

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По инф. rosbalt.ru

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