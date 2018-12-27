Стало известно о подорожании машин "АвтоВАЗа"

Российский автопроизводитель ПАО «АвтоВАЗ» собирается с 1 января 2019 года поднять цены на весь модельный ряд в России из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС, с 18% до 20%).

«Примерно 2,5-3% (повышение) по всему модельному ряду», — сказал источник РИА «Новости».

До этого «АвтоВАЗ» поднимал цены в начале октября, и тогда индексация — менее чем на 2% — затронула модели Largus и Vesta.

Накануне стало известно, что японский автопроизводитель Mitsubishi решил пересмотреть розничные цены на весь модельный ряд в России. С 1 января 2019 года цены на авто будут повышены в диапазоне 25-50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации машины.

Напомним также, что в начале декабря «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 1 тыс. 716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta, Priora, которые были реализованы с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной сервисной кампании стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

Ранее, в конце ноября, производитель отозвал 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4×4 из-за вероятного наличия трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

По инф. rosbalt.ru

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