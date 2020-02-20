Стало известно имя самой богатой россиянки

За 2019 год Wildberries выполнила 164 млн заказов, удвоив результат прошлого года. Ассортимент интернет-магазина вырос с 1,8 до 3,6 млн наименований, а число поставщиков — до 19 тыс. Оборот компании вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.
Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. С января 2020 года компания запустила продажи на территории Евросоюза через Wildberries.eu.
Добавим, что, по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.
Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!
Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны Андрей Клишас.
В последние месяцы к Елене Степаненко приковано повышенное внимание со стороны общественности. Во многом этому поспособствовал громкий развод с Евгением Петросяном. Брак артистов длился более тридцати лет.
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ) в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, признал свою вину. В конце октября 2019 года в этой части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов дописал роман, посвященный убитой аспирантке Анастасии Ещенко. Об этом 19 февраля рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах. Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.
Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития. В нем ожидания по росту численности населения России до 2024 года были снижены. Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения страны составляет 146,74 млн человек.
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
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