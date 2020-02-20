Стало известно имя самой богатой россиянки

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России.

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По данным Forbes, ее состояние достигло $1,4 млрд. Таким образом, Бакальчук обогнала лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет $1,2 млрд.

Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год ее состояние выросло почти вдвое.

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За 2019 год Wildberries выполнила 164 млн заказов, удвоив результат прошлого года. Ассортимент интернет-магазина вырос с 1,8 до 3,6 млн наименований, а число поставщиков — до 19 тыс. Оборот компании вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. С января 2020 года компания запустила продажи на территории Евросоюза через Wildberries.eu.

Добавим, что, по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.

Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

Polit.ru

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