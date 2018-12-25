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Стала известна вероятная причина госпитализации Сергея Юрского
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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Журналистам «МК» стал известен диагноз, поставленный врачами знаменитому актеру Сергею Юрскому, попавшему в минувшее воскресенье, 23 декабря, в больницу.

Как сообщает издание, у артиста выявили так называемую рожу — инфекционное заболевание, особо опасное для пенсионеров. «Скорая» доставила 83-летнего Юрского из квартиры в доме в Гагаринском переулке во вторую инфекционную больницу.

Из-за кожного заболевания у артиста началась рвота, поднялась температура и давление.

Ранее сообщалось, что супруга Юрского Наталья Тенякова заявила, что ее муж чувствует себя хорошо и что ничего страшного с ним не произошло.

В свою очередь, в Театре им. Моссовета, где служит актер, заявили, что артист находится на профилактическом обследовании.

По инф. rosbalt.ru

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