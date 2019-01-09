США прощается со своей самой пожилой жительницей

Самый пожилой человек в США, 114-летняя жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун скончалась во вторник. Как передает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал cleveland.com, об этом сообщили члены семьи Браун.

Внучка долгожительницы заявила журналистам, что бабушка считала причиной своего долголетия «сладкий картофель и веру в Бога».

Самым старым человеком в США Лесси Браун стала в мае 2018 года. 114 лет ей исполнилось в сентябре.

По инф. rosbalt.ru

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