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США прощается со своей самой пожилой жительницей
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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Самый пожилой человек в США, 114-летняя жительница города Кливленд-Хайтс в штате Огайо Лесси Браун скончалась во вторник. Как передает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал cleveland.com, об этом сообщили члены семьи Браун.

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Внучка долгожительницы заявила журналистам, что бабушка считала причиной своего долголетия «сладкий картофель и веру в Бога».

Самым старым человеком в США Лесси Браун стала в мае 2018 года. 114 лет ей исполнилось в сентябре.

По инф. rosbalt.ru

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