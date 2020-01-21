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США начали борьбу с «родильным туризмом»
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2020 г.
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Власти США могут ужесточить правила выдачи туристических виз из-за женщин, которые приезжают в страну под видом «краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями», чтобы родить на территории США ребенка, который автоматически получит американское гражданство. (Но дает ли в реальности американское гражданство ребенку путевку в другую жизнь? Здесь много тонкостей и все не так однозначно. Так что если вдруг внуки такую идею вынашивают, обсудите все с ними досконально. - прим. МГ.)

США могут ужесточить выдачу туристических виз для беременных женщин

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, власти хотят предоставить уполномоченным органам право отказывать в визе, если возникнет подозрение, что запрос делается с целью получения гражданства для ребенка.

При этом утверждается, что у беременных женщин, которые действительно направляются в США с деловыми или туристическими целями, проблем возникнуть не должно.

По словам источника в Госдепе, эти меры направлены на поддержание нацбезопасности и пресечение криминальной деятельности, связанной с «родильным туризмом».

По инф. rosbalt.ru

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