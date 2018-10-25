Срок жизни увеличился вдвое. Правда, пока повезло червям...

Учёные опять экспериментируют с жизнью! На этот раз сингапурским специалистам удалось увеличить срок жизни круглых червей почти в два раза. Об этом пишет Science Alert.

Для достижения такого значительного результата научные сотрудники Национального университета Сингапура использовали комбинацию препаратов, способных замедлить старение. К примеру, одним из таких антивозрастных лекарств стал рапамицин, который способен повлиять на регулятор роста клеток в организме млекопитающих. Учёные считают, что действенность этого препарата можно увеличить при помощи других полезных соединений.

Черви-нематоды Caenorhabditis elegans получали двойные и тройные сочетания различных препаратов. Выяснилось, что две парные комбинации могут крайне эффективно справляться со старением. Похожий эффект показали и тройные сочетания препаратов. При этом результативность этих веществ по отдельности оказалась в разы хуже.

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