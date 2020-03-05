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Спикер парламента Петербурга призвал силовиков «на руках носить»
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2020 г.
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Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга, призвал общественность лелеять силовиков, а при встрече «кланяться им и срывать шапки». Об этом он заявил на заседании в Мариинском дворце.

Спикер парламента Петербурга призвал силовиков «на руках носить»

  • Разгон митинга летом 2019 года

«Эти офицеры охраняют вас — вот пошла на акции толпа на толпу, тысяче человек это нравится, 15 тысячам нет, и это приведет к кровопролитию. А нам не нужны потрясения, как говорил Столыпин, а нужна великая Россия. Нужно кланяться офицерам в пояс и срывать шапки при встрече. Если мы их не уважаем, то не уважаем государство. Они хранят незыблемость наших ценностей и национальную безопасность», — сказал спикер и добавил, что силовиков нужно «лелеять и носить на руках».

Макаров также вспомнил про «колыхать и телебонить», которые когда-то привели к развалу Российской империи в 1917 году, а потом — СССР в 90-х. В связи с этим он предложил в перечне поправок в Конституцию назвать призывы к развалу страны «тягчайшим преступлением». По его мнению, если бы это было прописано раньше, революций в стране бы не произошло.

«В Петрограде 103 года назад не обращали внимания на волнения, потом люди вышли на баррикады, начали бить витрины, офицеров. И Россия-матушка наша умылась кровью на многие годы. Все смешалось в Отечестве — забыли бога, задавили душу», — отметил спикер парламента.

Ранее на этом же заседании депутаты-единороссы отказались либерализовать проведение митингов в Петербурге.

Непонятно, то ли спикер парламента Петербурга пошутил, то ли всерьез высказался. Скорее всего, второе.Но если первое, то у политика отменное чувство юмора. А вообще... давайте посмотрим на ситуацию объективно: силовики при разгонах митингов поступают по отношению к людям порой весьма и весьма жестоко, выламывая руки и нанося удары дубинками. Причем зачастую они не считаются с тем, кто перед ними - мужчина или женщина. Но бывают и противоположные случаи, правда, все в них совсем неоднозначно. Так, в минувшем году актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии по обвинению в причинении травмы сотруднику Росгвардии на акции 3 августа: пострадавший росгвардеец на суде заявил, что получил вывих плеча. Однако суд отказался приобщить к материалам дела видеозаписи с места событий со стороны защиты. На съемке видно, что Устинов не нападал на сотрудника правоохранительных органов.

И вот тут-то встает вопрос: как можно лелеять этих людей, за что их носить на руках? За то, что они выполняют собственную работу?...

Об уличных протестах и поведении силовиков наши заголовки:

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    • По инф. rosbalt.ru

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