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Спикер Госдумы призвал депутата-коммунистку поменьше материться в соцсетях
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не употреблять нецензурные выражения при общении с пользователями в социальных сетях и находить другие способы для выхода отрицательных эмоций.

Спикер Госдумы призвал депутата-коммунистку поменьше материться в соцсетях

Свой упрек спикер адресовал депутату Госдумы от КПРФ Ольге Алимовой. Поздравляя ее с днем рождения на заседании нижней палаты парламента, Володин сказал, что она «матерится в соцсетях». «Депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в соцсетях», — заявил спикер Госдумы, вызвав своими словами смех в зале заседаний. «Давайте бороться с этим недостатком, работайте над собой, пожалуйста, потому что вас все любят, а вы терпите все заседание, ни на кого не материтесь, а в соцсетях у вас открывается...», — не нашел подходящих слов спикер.

«Открываются чакры, идет выход отрицательной энергии», — подсказал ему депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «А они есть у вас?», — обратился к Алимовой спикер. «Есть», — ответил кто-то из других депутатов.

По инф. rosbalt.ru

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