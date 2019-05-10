Спасут ли от инсульта "бокал-другой винца" в день?

"Обсуждаемая на протяжении многих лет гипотеза о защитном эффекте умеренного употребления алкоголя в настоящее время ставится под сомнение", - пишет журналист Филипп Арвер в издании Slate.fr.

В прошлом различные исследования демонстрировали, что умеренное употребление алкоголя может защищать от сердечнососудистых заболеваний в сравнении с полным воздержанием от алкоголя, указывает автор статьи. Этим эффектом объяснялся знаменитый французский парадокс, который озадачивал эпидемиологов с 1970-х годов: почему смертность от ишемической болезни сердца во Франции ниже, чем в Великобритании, в то время как французы едят больше животных жиров и много курят?

"Сегодня в признании этого долго обсуждаемого защитного эффекта пробита брешь. В 2016 году команда канадского Университета Виктории доказала отсутствие положительного воздействия умеренного потребления алкоголя на продолжительность жизни. Его авторы, в частности, показали, что смертность от всех причин у людей, которые умеренно употребляют алкоголь, судя по всему, не снижается по сравнению со смертностью тех, кто употребляет его чрезмерно", - пишет портал.

"В 1992 году Серж Рено и Мишель Лоржериль представили французский парадокс в журнале The Lancet: ежедневное потребление 20- 30 граммов этанола (то есть два-три стандартных бокала вина) может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 40%", - напоминает автор публикации.

"Часто звучит следующий аргумент: вино не приводит к таким же последствиям, как другие спиртные напитки. В связи с этим следует отметить, что, хотя многие исследования были сосредоточены на потенциальном воздействии различных типов напитков (вино, пиво и т. д.) на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, из этих работ не было получено никаких убедительных выводов. Например, ни в одном исследовании не удалось провести различие между последствиями употребления вина и пива", - сообщает издание.

"В начале апреля 2019 года в гроб благотворного влиянии умеренного потребления алкоголя на смертность был забит новый гвоздь - были опубликованы результаты проспективного и обширного китайского исследования. Оно проводилось в течение почти десяти лет на основе наблюдений за изменениями здоровья 512 715 взрослых, проживающих в десяти регионах Китая, с учетом их потребления алкоголя и других характеристик", - пишет Арвер.

"Команда китайских исследователей решила определить, были ли сердечно-сосудистые эффекты, о которых сообщалось в предыдущих исследованиях, вызваны умеренным употреблением алкоголя. На самом деле, эти причинно-следственные связи трудно установить, поскольку на риск возникновения заболевания влияют многие факторы, помимо употребления алкоголя: курение, диета, малоподвижный образ жизни... Более того, следует опасаться обратной причинности: люди со слабым здоровьем будут ограничивать потребление алкоголя, в то время как здоровые люди будут обращать на это меньше внимания. Но это не значит, что отказ от алкоголя ухудшает здоровье.", - поясняет автор статьи.

"Результаты показывают, что артериальное давление и риск инсульта возрастают с увеличением потребления алкоголя. Для инсульта и внутримозгового кровотечения среднее потребление алкоголя, прогнозируемое генотипом, постоянно оказывается связанным с риском заболевания. Поэтому предыдущие утверждения о том, что один или два бокала напитка в день могут защитить от инсульта, являются ложными", - пишет Slate.fr.

"Что касается инфаркта миокарда, то ситуация снова немного отличается, так как среднее потребление алкоголя, прогнозируемое генотипом, существенно не связано с риском заболевания. Это потребление, по-видимому, имеет небольшой чистый положительный эффект на риск возникновения инфаркта миокарда, возможно, это связано, по мнению ученых, с повышением уровня ЛПВП холестерина (такой эффект обнаруживается у людей с хронической алкоголизацией). Тем не менее, как указали Ален Брайон и Жерар Дюбуа в La Presse Médicale, если и имеется коронарный защитный эффект, то он очень слабый и касается не всех", - говорится в статье.

"В конечном счете, особенно важно помнить, что "безопасного" употребления алкоголя не существует, как показал другой метаанализ, опубликованный в прошлом году в The Lancet. Так что лучше говорить о том, как употреблять алкоголь "с наименьшим риском", - резюмирует журналист.

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