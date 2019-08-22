Спасатели и волонтеры: когда каждая минута на вес золота

Спасение людей, попавших в самые экстремальные ситуации, сегодня уже совсем не фантастика, а взаправдашняя реальность. Это подтверждают два последних случая. В первом волонтеры смогли разыскать потерявшуюся трое суток назад в лесу девочку. Во втором случае спасатели за день опустились в шахту на глубину более тысячи метров (только подумайте, как это глубоко!), чтобы спасти заблокированного там мужчину. И если девочку в тайге нашли живой, то мужчина к моменту появления спасителей, увы, был мертв.

О том, что ребенок, пропавший в лесу в Нижегородской области трое суток назад, найден живым, сообщило областное СУ СК РФ.

Волонтеры нашли девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни Степановка, из которой она ушла.

Конечно, малышка находится в истощенном состоянии, с сильным обезвоживанием.Сейчас её поместили в районную больницу, решается вопрос о ее переводе в областную детскую больницу.

Девочка пропала днем 18 августа, уйдя из дома в деревне Степановка в Вознесенском районе области. В ее поисках участвовали около 1 тыс. человек: следователи, спасатели и полиция, а также военнослужащие и волонтеры. Использовалось различное техническое оборудование, включая беспилотники и тепловизоры.

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А вот другой случай, произошедший в городе Североуральске Свердловской области, показал нам, что спасти можно даже человека, заблокированного под землей. Вот только этому человеку надо иметь силы дождаться...

Инцидент произошел 21 августа на шахте «Ново-Кальинская». После горного удара на глубине 1240 метров произошло обрушение. Один из горняков оказался заблокирован под землей. К вечеру спасателям удалось до него добраться, но 49-летний мужчина уже был мертв.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы завершены, сейчас комиссия на предприятии выясняет причины произошедшего.

Шахта, на которой добывают бокситовую руду, принадлежит компании «Севуралбокситруд» (входит в РУСАЛ). При этом два года назад в этой шахте происходило обрушение по той же причине, в результате чего погиб рабочий.

По инф. rosbalt.ru

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