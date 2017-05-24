Совсем скоро в России могут появиться деревянные многоэтажные дома

Покупатели деревянных домов и квартир получат кредиты по льготной ставке, пишет "Российская газета".

Купить квартиру в деревянном многоэтажном доме — это реальность

Уже сегодня из этого экологичного материала строят школы и детские сады, спортивные объекты и склады. Минпромторг предлагает пойти дальше и установить квоту для строительства социальных объектов из дерева в 30 процентов.

Доля деревянного домостроения в странах с богатыми лесными ресурсами - США, Канаде, ряде государств Европы - составляет в среднем 40 процентов, сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Россия занимает второе место по объему лесных ресурсов в мире, но на деревянные здания приходится всего 12 процентов от общего объема строительства.

Из дерева будут возводиться 30 процентов школ, больниц, детских садов и других зданий, которые строит казна

Современные технологии деревянного домостроения позволяют строить многоэтажные здания, большие склады и торговые комплексы. Сегодня тон в деревянном строительстве задают социальные объекты. Из дерева строятся детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные объекты. "В ряде регионов доля такого строительства доходит уже до 30 процентов", - говорит Виктор Евтухов.

Количество социальных объектов и жилых зданий из дерева может вырасти. На встрече министра финансов Антона Силуанова и главы минпромторга Дениса Мантурова 12 мая было решено, что около 30 процентов всех зданий, чье возведение финансируется из федерального бюджета, должно строиться из дерева.

Доля коммерческого деревянного жилья может тоже увеличиться за счет появления многоэтажного крупнопанельного деревянного домостроения. Его применение позволяет готовить на производстве основные элементы, а на стройплощадке собирать деревянный дом как конструктор.

Сейчас из дерева в России могут строиться дома не выше трех этажей. Хотя технологически из этого материала можно возводить даже небоскребы. Министерство промышленности и торговли выступило за снятие ограничений на строительство многоэтажного деревянного жилья. Это должно стать еще одним стимулом для деревянного домостроения.

Впервые с середины XX века в стране начинается возведение многоквартирных домов из дерева. Фото: Валерий Христофоров/ Фотохроника ТАСС

Многие проблемы, считавшиеся препятствием для развития многоэтажного строительства из дерева, уже решены. К примеру, обработка дерева позволяет существенно снизить его горючесть, в итоге деревянные дома показывают себя в условиях пожара не хуже своих бетонных и кирпичных собратьев. Однако представители отрасли жалуются: пожарные нормы к деревянным объектам по-прежнему очень жесткие, из-за этого дома стоят дороже. Строить можно еще дешевле, если устранить излишние требования.

Перспективы у деревянных многоэтажек хорошие. Во многих странах Европы есть такие дома. Деревянное домостроение выигрывает по срокам возведения. Так, в Лондоне провели эксперимент, построив два одинаковых дома из дерева и бетона - на возведение деревянного ушло 7 недель, а на бетонную конструкцию ушло 20 недель. Кроме того, строительство деревянного дома создало гораздо меньше неудобств окружающим людям.

Нарастить объемы деревянного домостроения можно и за счет индивидуального жилья. Требуется только создать удобные продукты на рынке кредитования. Сегодня людям проще купить квартиру в новостройке, взяв ипотеку на длительный срок под 11 процентов, чем построить деревянный дом в кредит под 14-18 процентов, сетует Олег Панитков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения.

"Кредиты на несколько лет со средней ставкой в 10 процентов просто необходимы рынку деревянного домостроения", - отмечает Олег Панитков. "Мы сейчас как раз прорабатываем вопрос субсидирования процентной ставки по кредитам физических лиц для покупки и строительства жилья, недвижимости из деревянных конструкций", - сказал Виктор Евтухов.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ