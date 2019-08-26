Совсем не ужасный комар безопасный… Поверим?

Пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова заявила, что комары, которые обитают на юге страны, не способны заразить человека опасными видами лихорадки.

По словам Воронковой, в Сочи действительно живут комары видов Aedes, которые могут переносить инфекции, но они всегда были в этом регионе и «в силу климатических особенностей не могут сами заболеть и заразить человека».

Как пояснила пресс-секретарь ведомства, такие комары могут заболеть только, если их перевезти в регион, где распространены лихорадки.

В Краснодарском крае зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, но именно в Краснодаре, и в целом ситуация под контролем, подчеркнула Воронкова. Она рассказала, что ежегодно край обрабатывают против комаров.

«Эти обработки всегда стропроцентно эффективные. Все под контролем, все комары под контролем», — подытожила Воронкова.

Сотрудники Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова и Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова в ходе совместного исследования установили, что из-за глобального потепления в южных регионах России распространились смертельно опасные тропические заболевания, которые переносят комары из азиатских и африканских стран.

Ученые отметили, что комары Aedes aegypti и Aedes albopictus переносят такие вирусы, как возбудители лихорадок Денге, Зика, Чикунгунья, а также желтой лихорадки. Они также могут передавать человеку личинки нитчатых червей рода дирофилярия, которые внедряются в кровоток и вызывают серьезные поражения внутренних органов. Если заболеет один турист, то может развиться эпидемия, сказали исследователи.

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Polit.ru

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