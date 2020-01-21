Современные подкидыши: не нужны прямо сразу как родились

В Томске новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома.

Как сообщили в СК РФ, вечером в субботу жильцы дома нашли в своем подъезде новорожденную девочку и вызвали полицию и «скорую». По данным регионального департамента здравоохранения, девочку госпитализировали с легким переохлаждением. Сейчас ее состояние не вызывает опасений медиков. Ребенок доношенный, находится в отделении патологии новорожденных.

Следователи квалифицировали инцидент по ч.3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Мать пока не нашли.

Как жестоко встретил мир маленькую кроху! И своими руками это сделал не какой-нибудь там злодей, а собственная мама. Не всегда современные женщины, к сожалению, до конца понимают ответственность, которую несет в себе рождение нового человека. И если так уж не нужен был ребенок (что просто ужасно, согласитесь, и приходится это еще обсуждать!), так хоть бы не выбросывали его как ненужную вещь в подъезд. Есть ведь более гуманные способы отказаться от родного дитя. А так, девчушку могли и не найти вовремя, и не спасти. Где только у вас сердце, мамы?

Еще об ужасной безответствености родителей (назвать их, честно, такими трудно) публикации можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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