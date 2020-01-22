Советский солдат с протезом вместо ноги — это «некрасиво»?!

Курьезный случай произошел в одной из столичных школ на уроке рисования, посвященном подвигам советских солдат в ВОВ. Третьеклассницу из школы № 141 имени Героя Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге заставили дорисовать на своем рисунке ногу инвалиду войны.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Отец школьницы Артем Субботин в своем Facebook, рассказывая о произошедшем, отметил, что дочь изобразила танки и ветерана, у которого вместо левой ноги был протез.

Между тем, учительница заявила ребенку, что это «некрасиво» и что нужно рисовать «нормального» человека, а не это. В итоге, преподаватель взяла ластик и стерла протез.

Издание «Новые Известия» уточняет, что школьница изобразила не абстрактного солдата, а своего прапрадедушку, о котором знает по рассказам родителей.

Учитель - это прежде всего, человек, который должен обладать высокими моральными качествами и подавать пример ученикам. Но о каком примере можно говорить, если учитель заявляет, что человек без ноги - это некрасиво? Особенно, если девочка рисовала конкретного человека - своего прапрадедушку, который воевал на войне и лишился ноги, защищая нашу Родину. Получается, что самим учителям нужно еще многому учиться, и прежде всего, относиться к инвалидам как к полноценным членам общества, потому что если у человека нет какой-то конечности - это не некрасиво, это просто по-другому. Хороший пример в этом плане подает США - там анонсировали производство Барби с инвалидностью. Кукол будут делать с протезом на левой ноге и на инвалидном кресле. Авторы идеи заявили, что тем самым хотят привить детям понимание, что физические недостатки и красота – совместимы. А в случае с инвалидами Великой Отечественной - это не про красоту, это про честь, смелость и достоинство, и это гораздо важнее.



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ