Совет Роспотребнадзора: никогда ничего не подписывайте не читая!

Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует отдавать в чужие руки паспорт, называть кому-либо данные своей банковской карты и подписывать какие-либо документы, не читая их. Такие рекомендации разместил во вторник на своем сайте Роспотребнадзор.

В ведомстве указывают, что зачастую жертвами аферистов становятся пенсионеры — в силу своей доверчивости и даже наивности. Ведомство рекомендует не пускать к себе к жилище разнообразных продавцов, которые чаще всего «впаривают» пожилым людям ненужные якобы медицинские приборы, «лекарства», посуду и прочее. Также, если в дверь позвонили и представились сотрудником какой-либо организации (сантехник, газовщик, сотрудник собеса), нужно не открывать, а позвонить в эту организацию и прояснить ситуацию.

Если на телефон придет сообщение о снятии денег с банковской карты, нужно не звонить по присланному номеру, а проверить баланс через онлайн-банк или лично сходить в банк и выяснить все там.

При заполнении, в том числе в магазинах, каких-либо анкет или опросников нужно внимательно их прочитать и ничего не подписывать, не изучив бумаги.

Также Роспотребнадзор предостерегает от посещения якобы «бесплатных» презентаций косметологических услуг, указывая, что часто во время таких мероприятий людей «разводят» на деньги, в том числе обманом и напором вынуждая подписывать кредитные договоры на крупные суммы. Если во время подобной презентации вам предлагают что-то подписать — внимательно читайте документы, отмечают в ведомстве. Если же договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг все же подписан, то за защитой своих прав введенный в заблуждение потребитель может обратиться в Роспотребнадзор.

По инф. rosbalt.ru

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