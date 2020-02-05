Социологи выяснили, что для россиян в Интернете главное

81 процент россиян пользуется интернетом. Такие данные привел в своем исследовании ВЦИОМ. Это довольно приличная цифра, за пределами этого процента — старшее поколение, которое в целом очень сложно обучить жизни в «цифре» (но это не относится к нашему пожилому читателю, мы-то тут с вами - как рыба в воде! - прим. МГ).

На первом месте для людей в Интернете общение в соцсетях

Для чего люди заходят в Сеть? На первом месте — общение (88 процентов), на втором — поиск новостей (83 процента), на третьем — развлечение, кино, книги, игры (75 процентов), на четвертом — банковские переводы (72 процента), на пятом — оплата счетов (68 процентов). 63 процента в Сети учатся, в том числе, занимаются самообразованием.

За последние два года заметно увеличилось число тех, кто оплачивает счета в Сети и делает покупки, причем речь идет о повседневных товарах. А вот количество тех, кто покупает в интернете мебель и бытовую технику, уменьшилось.

Есть ли жизнь без интернета? 13 процентов уверены, что нет. Три года назад таких было всего 5 процентов.

При этом большинство опрошенных согласны с тем, что от гаджетов надо время от времени отдыхать. 24 процента уверены, что современный человек должен быть в Сети круглосуточно.

Проводить время в Интернете, конечно, интересно, главное, не забывать о мерах безопасности, ведь мошенников в Сети - пруд пруди. Они охотятся за данными пластиковых карточек, личными данными, ищут малолетних детей, чтобы совершить преступления. Поэтому, чтобы не стать жертвой проходимцев, будьте внимательны: придумывайте качественные пароли и не переходите по подозрительным ссылкам. А еще нужно уметь отличать настоящие новости в Интернете от фейковых (то есть лживых) и не сквернословить в соцсетях, особенно, про власть не говорить неуважительно, а то того и гляди под статью попадешь.



Разная полезная и просто наводящая на размышления информация для интернет-пользователей старшего поколения — по ссылке.

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