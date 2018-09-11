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Социолог назвал "самый несчастый месяц" для жителей России. Сможете догадаться — какой?
По инф. rosbalt.ru   
11 Сентября 2018 г.
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gertva

Спаду настроения и депрессии россияне более всего подвержены не в осенние месяцы, а в феврале. Об этом рассказал руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе Восточного экономического форума.

Как сообщает RT, Федоров назвал именно февраль «самым „несчастным“ месяцем» для жителей России. Он пояснил, что в феврале — минимум солнца и максимум негативных эмоций.

Но все же, добавил социолог, обострения плохого настроения осенью и весной тоже бывают, но этой осенью депрессий не ожидается.

По словам Федорова, в стране — «насыщенная повестка дня» и «главный запрос общества на экономический подъем». «Не до депрессии», — резюмировал глава ВЦИОМ.

По инф. rosbalt.ru

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