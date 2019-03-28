Социальную пенсию разрешили получать "без прописки"

Российские пенсионеры, не имеющие в паспорте штампа о регистрации, теперь могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания. Поправки в правила оформления пенсии по гособеспечению с марта вступают в силу, сообщили в среду в Пенсионном фонде России (ПФР).

Теперь подтвердить проживание в РФ для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР или документами, которые выдают учреждения соцобслуживания, исправительные учреждения, образовательные организации.

Проживание в РФ является одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии. Ранее факт прописки подтверждался только паспортом с отметкой о регистрации, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации. Чтобы пенсию могли получать те, у кого штампа о прописке нет, ПФР выносил решения о назначении выплат, если пенсионер зарегистрирован по месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, нужно раз в год подтверждать постоянное проживание в РФ посредством личного заявления в ПФР, подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается в кассе доставочной организации. Заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации.

Право на социальную пенсию имеет ряд категорий граждан и лиц без гражданства, это инвалиды, сироты, представители малочисленных народов Севера, получатели социальной пенсии по старости и т. д.

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Ранее Минтруд предложил при расчете накопительной пенсии россиян учитывать не официальные данные Росстата об уровне смертности, а прогноз продолжительности жизни.

По инф. rosbalt.ru

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