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Сотрудницы столичной "Почты России" попались на краже посылок
По инф. rosbalt.ru   
22 Октября 2018 г.
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pechkin

Служба безопасности «Почты России» задержала пятерых сотрудниц, причастных к краже 30 почтовых отправлений на внутримосковском сортировочном пункте.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», при очередной попытке кражи отправлений все злоумышленницы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам полиции. Задержаные будут уволены из компании и привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По инф. rosbalt.ru

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