"Сотрудницы горгаза" лишили пожилого петербуржца сбережений

Неизвестные похитили у петербургского пенсионера 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба полиции. Есть и другие грустные новости о том, как мошенники "разводят" доверчивых стариков...

В Петербурге две злоумышленницы проникли в квартиру пенсионера на улице Пилотов, представившись сотрудницами горгаза. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Также в Петербурге жертвой мошенника стала 83-летняя пенсионерка. Она лишилась 150 тыс. рублей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

18 сентября вечером к пенсионерке пришел неизвестный злоумышленник. Он заявил, что ее дочь находится в больнице и нужна срочная операция. Пенсионерка отдала ему деньги.

Возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.

По инф. rosbalt.ru

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