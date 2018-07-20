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Сотрудница московского банка воровала деньги умерших
По инф. rosbalt.ru   
20 Июля 2018 г.
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В Москве бывшая сотрудница банка осуждена за кражу денег со счетов клиентов.

klerk 63

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной прокуратуры, женщина, являясь заместителя руководителя одного из дополнительных офисов банка на Нагатинской набережной, имея доступ к счетам умерших граждан, удаляла сведения об их смерти и совершала от имени вкладчика расходные операции по снятию средств.

Установлено, что с 17 марта по 21 марта 2015 года она похитила более 27 тыс. рублей с вкладов умерших клиентов. Впоследствии в сговоре с сообщниками она с сентября по ноябрь 2015 года похитила более 2,3 млн рублей со счетов клиентов.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По инф. rosbalt.ru

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