Сосуды и сердце за томатный сок только "спасибо" скажут!

Несоленый томатный сок снижает риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые из Токийского медико-стоматологического университета, пишет MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент с участием 184 мужчин и 297 женщин. Добровольцам было предложено пить томатный сок в неограниченном количестве. В финале эксперимента ученые проверили состояние сердца и сосудов пациентов — у 94 участников с артериальной гипертензией снизилось кровяное давление, а у 125 добровольцев с высоким уровнем холестерина его показатели уменьшились. Эффект наблюдался как у мужчин, так и у женщин.

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По инф. rosbalt.ru

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