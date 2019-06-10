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Сосуды и сердце за томатный сок только "спасибо" скажут!
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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Несоленый томатный сок снижает риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые из Токийского медико-стоматологического университета, пишет MedicalXpress.

Сосуды и сердце за томатный сок только "спасибо" скажут!

Специалисты провели эксперимент с участием 184 мужчин и 297 женщин. Добровольцам было предложено пить томатный сок в неограниченном количестве. В финале эксперимента ученые проверили состояние сердца и сосудов пациентов — у 94 участников с артериальной гипертензией снизилось кровяное давление, а у 125 добровольцев с высоким уровнем холестерина его показатели уменьшились. Эффект наблюдался как у мужчин, так и у женщин.

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По инф. rosbalt.ru

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