Соседи бьют тревогу: московскую старушку с сыном могли похитить ради захвата квартиры

Пожилая женщина и ее сын были вывезены из своей московской квартиры в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба столичного СК.

В ведомстве начали проверку после сообщений в СМИ о том, что жильцов квартиры вывезла некая «предпринимательница» из Петербурга под предлогом лечения, и больше их никто не видел.

При этом соседи рассказывают, что в пустующей квартире уже идет ремонт, а нотариус в отсутствие собственницы оформила сделку по отчуждению жилья.

Жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены, что пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью.

В настоящее время следователи проверяют действия всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ