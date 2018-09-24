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Соседи бьют тревогу: московскую старушку с сыном могли похитить ради захвата квартиры
По инф. rosbalt.ru   
24 Сентября 2018 г.
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Пожилая женщина и ее сын были вывезены из своей московской квартиры в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба столичного СК.

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В ведомстве начали проверку после сообщений в СМИ о том, что жильцов квартиры вывезла некая «предпринимательница» из Петербурга под предлогом лечения, и больше их никто не видел.

При этом соседи рассказывают, что в пустующей квартире уже идет ремонт, а нотариус в отсутствие собственницы оформила сделку по отчуждению жилья.

Жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены, что пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью.

В настоящее время следователи проверяют действия всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры.

По инф. rosbalt.ru

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