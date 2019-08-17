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Сосед затеял «перестройку». Чем это может грозить? Как можно вмешаться?
Светлана Сибина (Омск), "Российская газета"   
17 Августа 2019 г.
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В Омске увеличивается число судебных процессов о незаконной перепланировке квартир: сейчас их десятки, тогда как еще три года назад такие споры были единичными. Жильцы воплощают в жизнь смелые дизайнерские фантазии, а в результате нестандартное жилье невозможно продать, купить, наследовать. Какими еще последствиями грозит "перестройка", выясняла корреспондент "Российской газеты".

Как провести перепланировку квартиры и не нарушить закон

Строители, которые заинтересованы в быстрой продаже квартир, предлагают новоселам черновое жилье, без стен и коммуникаций. Мол, обустраивайтесь по своему усмотрению. И не слишком утруждают себя разъяснениями, что "свободная планировка" не так уж и свободна. А многое в квартире нельзя делать категорически. Например, преступать границы так называемых "мокрых зон", изначально предусмотренных проектом.

- Несколько лет назад я купила большую квартиру, которая объединила две соседние. А когда решила завещать ее внуку, оказалось, что это невозможно, так как жилье обустроено с целым букетом нарушений. На то, чтобы все сломать и вернуть в первоначальный вид, у меня нет ни сил, ни средств. А приставы уже торопят. И я реально рискую потерять жилплощадь, которую грозятся выставить на торги, - разводит руками омская пенсионерка.

Архитектурные фантазии омичей поражают. Одни увеличивают площадь за счет балконов и лоджий. Другие внедряются в вентиляционные шахты, чтобы хранить там барахло, или вовсе сносят их ради увеличения площади коридора. Устраивают бани, сауны и самые настоящие бассейны. "Приватизируют" чердаки, устанавливают там бильярдные столы, тренажеры или выращивают огурцы. Присвоенные лестничные площадки превращаются в чуланы и гардеробы. Кухни - в спальни и наоборот. Этот список можно продолжать.

- Между тем вмешиваться в планировку следует крайне осторожно, руководствуясь техпаспортом и заключением опытных экспертов. Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя. Их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам нижних и верхних квартир, - поясняет "РГ" директор Омскстройпроекта Светлана Гоненко. - И даже небольшое отклонение от стандарта, если его выявят контролирующие органы, повлечет за собой штраф и требование привести жилье в прежний вид.

Главная проблема в том, что квартиры со снесенными несущими конструкциями представляют угрозу для соседей. Случаев, когда из-за хлопка газа этажи складываются как карточный домик, уже немало. И на поверку оказывается, что одна из причин шаткости строения - это как раз нестандартные арки, увеличенные оконные проемы, а также передвинутые или вовсе отсутствующие стены, которые были призваны обеспечить устойчивость и надежность всего дома.

- Поэтому законы в этой сфере становятся и будут становиться все жестче. За последний год суды области вынесли около полусотни решений, обязывающих жильцов привести квартиру в надлежащий вид, - сообщила Светлана Гоненко. - Однако это лишь верхушка айсберга. Сколько на самом деле квартир переделано, можно только догадываться. Тайное становится явным лишь тогда, когда у жильцов возникает потребность продать, завещать, наследовать квартиру. Или когда из-за строительных экспериментов у соседей стынут батареи, пузырятся обои, трещат стены, и они начинают бить тревогу.

Стоит сказать, что в последнее время омичи стали более бдительными: услышав звук перфоратора, многие сразу начинают выяснять, что происходит за стеной. А также обрывают телефоны надзорных органов, когда из цокольного или офисного этажа строители несут кирпичи и арматуру. Если недавно таких жалоб практически не было, то теперь идут валом. "В прошлом году их зафиксировали более тысячи, а за первое полугодие 2019-го к нам поступило уже 540 обращений по вопросам сомнительной реконструкции и перепланировки", - сообщили "РГ" в региональной жилищной инспекции.

По словам специалистов, это связано с новыми требованиями Росреестра, который тормозит регистрацию сделок, руководствуясь положениями Жилищного кодекса. Покупателям жилья следует знать, что даже изменение размера жилых помещений после ремонта - это тоже перепланировка, и новые данные должны быть внесены в технический паспорт. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В противном случае лучше отказаться от сделки. Либо, купив такое жилье, самому привести квартиру в соответствие, оформив все документы.

Следует иметь в виду, что несущие стены квартиры, лестничная клетка, а также лоджии и балконы являются собственностью всего многоквартирного дома. Поэтому при желании что-то поменять надо заручиться поддержкой жильцов. Это же правило распространяется и на владельцев расположенных в жилых домах офисов.

При этом сделать перепланировку и реконструкцию на законных основаниях в городе вполне реально, хотя и требует времени. Чтобы оформить все разрешительные документы, потребуется около полугода, а траты составят порядка двадцати тысяч рублей. В последнее время ситуацию взяли в свои руки застройщики: например, в новом микрорайоне на улице Кузьмина покупателям квартир предлагают пять стандартных проектов перепланировки, а также услуги по профессиональному выполнению работ и оформлению необходимого пакета документов.

Пакет документов для получения разрешения на перепланировку квартиры:

  • Паспорт собственника жилья либо его представителя с нотариально оформленной доверенностью.
  • Документы, подтверждающие право собственности на квартиру.
  • Если квартира в новостройке - технический паспорт, выданный БТИ.
  • Проектные документы о переустройстве или перепланировке жилья.
  • Письменно оформленное согласие на переоборудование квартиры от всех собственников или их доверенных представителей, а также лиц, прописанных в данной квартире.
  • Если жилье передано в пользование на основании договора социального найма - разрешение соответствующего органа.
  • Если квартира приобретена по ипотечному договору - разрешение банка.
  • Если переустройство затрагивает общедомовую собственность - протокол собрания жильцов дома с подписями о согласии.
  • Если квартира находится в строении, представляющем культурную или историческую ценность, - заключение и разрешение уполномоченных структур.

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