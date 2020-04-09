Сосед по коммуналке украл медали у узницы нацистских концлагерей

Кощунственное преступление совершил 29-летний житель Павловского Посада. Впрочем, он об этом и не думал — просто ограбил подвернувшуюся под руку пустую комнату. Однако все не так просто. Сделано это было с особым цинизмом. Потому что вор не мог не знать, кого грабит.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что «злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении, выбил входную дверь и незаконно проник в ее комнату, откуда похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также девять юбилейных и памятных наград, среди которых оказались медаль малолетнего узника фашистских концлагерей «Непокоренные» и медаль «Дети войны». Все они принадлежат 87-летней пенсионерке, которая свое детство провела в гитлеровском концлагере.

Подобный случай произошел в конце минувшего года в Ленинградской области. Жительницу блокадного Ленинграда тоже ограбил сосед по коммунальной квартире. Мужчина зашел к пенсионерке в комнату, побил и, захватив продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1700 руб., скрылся.

Сотрудники подмосковного уголовного розыска быстро вычислили и задержали преступника. По решению суда он взят под стражу. За свое деяние он ответит сполна — по уголовной статье «кража» ему светит не менее десяти лет тюрьмы.

Часть похищенного полицейские нашли. Начальник МО МВД подполковник полиции Илья Юхман посетил пенсионерку по месту жительства и вернул ей украденные награды и документы.

Что тут можно еще сказать, увы, таких вот нелюдей по улицам не мало ходит, и не дай бог с кем-то из них повстречаться.

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