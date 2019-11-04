Сорваться с крыши, умереть на вечеринке... страшно. Но это все про наших внуков!

СМИ сообщают о новых происшествиях с подростками. В Брянске 16-летний юноша погиб, сорвавшись с крыши. В Пермском крае мальчик умер во время вечеринки с друзьями, а в Петербурге 16-летний мальчик серьезно отравился психотропными веществами. Рассказываем подробнее. (Расскажите об этих случаях своим внукам, ведь юность - такая пора, когда опасности поджидают на каждом шагу... прим. МГ.)

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Начнем с Брянска. Здесь 16-летний студент разбился насмерть, упав с крыши девятиэтажки, сообщают следственные органы СК России по региону. Тело мальчика обнаружили на козырьке подъезда одного из домов в Московском микрорайоне Бежицкого района. По предварительной версии, он залез на крышу дома и случайно сорвался вниз.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что погибший был студентом одного из городских техникумов.

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Погиб 16-летний юноша и в Пермском крае. Мальчик умер в разгар квартирной вечеринки.

Что произошло с организмом подростка, выяснится на экспертизе, отметил Следственный комитет. Употребляли ли молодые люди какие-нибудь запрещенные вещества, ведомство не сообщает. Точно ясно, что признаков насильственной смерти у юноши нет.

В свою очередь, региональный Минздрав сообщил, что еще одного парня в возрасте 15 лет с праздника госпитализировали. Состояние больного тяжелое, других подробностей медики не предоставили.

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А вот в Санкт-Петербурге 16-летний подросток серьезно отравился психотропными веществами. Инцидент произошел в Приморском районе.

«Скорую помощь» вызвали в квартиру дома на Глухарской улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Проводится проверка, выясняется причина отравления ребенка.

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По инф. rosbalt.ru

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