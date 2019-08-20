«Союз славянских сил Руси» признан экстремистской организацией

Верховный суд Коми признал экстремистской общественную организацию «Союз славянских сил Руси», сообщается на сайте суда.

По решению от 16 августа деятельность организации на территории России запрещена.

По данным «Комиинформ», с требованием запретить «Союз славянских сил Руси» выступила прокуратура Коми, так как ее последователи призывали к насильственным действиям против евреев и пропагандировали идеи захвата власти.

Стоит отметить, что «Союз» был организован в 2010 году московским стоматологом Сергеем Тараскиным, который объявил себя «врио президента СССР». Его идеология базируется на том, что юридически СССР не распадался, поэтому действующая в России власть нелегитимна. А вообще в ней намешано много всего: и фантастические трактовки древней истории, и дерзкие космологические идеи...

Естественно, всяк волен сходить с ума по-своему, и поэтому безобидные "клубы по интересам" - лучше бы не запрещать (а отечественная государственная машина склонна к репрессиям по отношению к активистам разного толка)... Но иногда ведь сумасбродные идеи настолько овладевают их адептами, что они могут реально спровоцировать катастрофические для страны беспорядки. Наверное, таким соображением и руководствовался суд в Карелии.

Polit.ru

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