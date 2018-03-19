Согласовать перепланировку теперь можно онлайн

В столице изменились правила оформления перепланировки квартир - теперь это можно сделать полностью в электронном виде, не вставая с дивана, пишет "Российская газета".
Причем новая норма касается даже случаев, когда проведенные работы узакониваются задним числом - еще вчера в такой ситуации пришлось бы идти в ближайший центр госуслуг и оформлять там все в бумажном виде.
Как рассказал "РГ" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на портале mos.ru в разделе "услуги" теперь доступен обновленный интерфейс по согласованию перепланировок. Написать заявление и прикрепить все необходимые документы там можно за 10-15 минут. Главное, чтобы у компании, составлявшей вам проект перепланировки, была электронная подпись, иначе копии документов не будут иметь юридическую силу. Сегодня, впрочем, такая подпись есть у большинства организаций.
Проще оформить перепланировку будет и жителям новостроек - им больше не нужна справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Кроме того, продлить разрешение на перепланировку с 14 февраля можно только один раз, но сразу на полгода.
"Раньше этот срок хотя и составлял месяц, но мог продлеваться бессчетное количество раз, - объясняет Петр Бирюков. - Новая норма упростит жизнь не только тем, кто затеял ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не успел за год окончить ремонт, не нужно больше ежемесячно ходатайствовать об отсрочке. А их соседям не придется жить в условиях бесконечного ремонта, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченное число раз продлевать его сроки".
Есть среди новых правил, впрочем, и дополнительные ограничения. Самое строгое из них касается самовольных работ, затрагивающих архитектурный облик дома. Если затеянная вами без разрешения перепланировка изменила цвет фасадных стен или еще как-то затронула внешний вид дома, придется возвращать все, как было - узаконить такие работы не получится. Если же вы сделали перепланировку только внутри квартиры и не нарушили никаких норм, то согласовать ее задним числом по-прежнему можно, причем также онлайн. Правда, придется заплатить штраф - для физлиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций - от 300 тысяч до 350 тысяч.
Кроме того, Мосжилинспекция теперь будет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата общедомового пространства. Дополнительно ведомство будет проверять и протоколы общедомовых собраний, разрешающих перепланировку с использованием другого общего имущества, будь то входные группы, подъезды и т.д.
Прояснили новые правила и порядок устройства антресолей - их горожане обычно сооружают для спальных мест, детских уголков, гардеробных и других помещений. По новым правилам, антресоль должна быть только одна и не занимать более 40% площади помещения. На ней нельзя оборудовать ванные и душевые, ставить сантехнику, газовые и электрические плиты. Если эти нормы ваша задумка не нарушает, то сможете согласовать создание антресоли онлайн, как и другой вид перепланировок.
Кстати
- Как рассказали "РГ" в Мосжилинспекции, в прошлом году в ведомство поступило больше 22 тысяч обращений, связанных с перепланировкой помещений. Лишь 10 тысяч из них были поданы, как того требует закон, заранее, до начала работ. А 8 тысяч касались узаконивания уже проведенной перепланировки. Еще около тысячи самовольных перепланировок жилищные инспекторы выявили после жалоб жильцов. Напомню, согласовать, в том числе и задним числом, можно лишь работы, которые не представляют угрозы для дома. В противном случае придется заново затевать ремонт, чтобы вернуть все на место.
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