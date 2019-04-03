Сочинцы встревожены расцветом самостроя в городе-курорте

Жители Сочи провели митинг против самовольного строительства на территории курортной зоны.

Участники считают, что власти не справляются с контролем застройки в городе. По их мнению, из-за незаконно возведенных многоэтажных жилых комплексов и гостиниц качество жизни в городе заметно снизилось, передает KrasnodarMedia.

Участники митинга озвучили требования к городским и краевым властям: снести самострои и привлечь к ответственности всех виновных в засилье незаконных построек.

По инф. rosbalt.ru

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