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Сочи переживает атаку белых гусениц
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2019 г.
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Сочи атакуют полчища гусениц. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на информацию горадминистрации, это гусеницы Американской белой бабочки. Они являются вредителями для плодовых культур и 230 видов различных растений.

Сочи переживает атаку белых гусениц

На автомобили они падают после обработки деревьев.

«После обработки происходит „шокирование“ гусеницы, она перестает питаться и массово падает с деревьев, вызывая у обывателей ощущение, что все зеленые насаждения курорта сейчас в этих бабочках», — сказали в пресс-службе мэрии.

Там также призвали местных жителей подключиться к обработке.

По инф. rosbalt.ru

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