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Собянин пообщел москвичам увеличить доплату к пенсии. С чего бы? Причина на поверхности...
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2019 г.
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Радостная для москвичей новость: столичные власти в ближайшее время намерены обсудить возможность увеличения региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Собянин пообщел москвичам увеличить доплату к пенсии. С чего бы? Причина имеется

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, встретившегося 21 августа с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде, доходы бюджета позволяют это сделать.

При этом мэр отметил, что насколько именно будет увеличена оплата еще предстоит посчитать.

"Буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», - добавил Собянин.

Напомним, что в 2018 году в Москве минимальный доход пенсионера повысили на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. рублей.

Сергею Собянину за такую инициативу, конечно, спасибо, но давайте не будем забывать, что сейчас идёт предвыборная кампания в Мосгордуму, и мэр Москвы очень даже заинтересован  сформировать там удобное для себя большинство. Вот и предлагает повышение доплат к пенсии, чтобы набрать побольше сторонников... Сами выборы, между тем, в этом году, уж очень скандализированы. Для участия в них не допустили оппозиционных кандидатов и они вышли на акции протеста. К ним присоединились десятки тысяч россиян, причем это были не только сторонники оппозиции, но и те, кому хочется перемен в политике и экономике (по крайней мере, в части общества). Закончилось эти митинги «полицейским произволом». В конечном счете оппозиционер Илья Яшин предложил назначить новое голосование на конец осени и призвал обеспечить участие оппозиции. Однако в ЦИК заявили, что так просто сделать это невозможно.

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