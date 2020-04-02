Собственнику «Зимней вишни» предъявили обвинение

В среду, 1 апреля, собственнику печально известной «Зимней вишни» Следственный комитет предъявил обвинение. Задержка была вызвана карантином.
Уголовное дело против генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. Напомним, Вячеслава Вишневского экстрадировали на родину на прошлой неделе.
Чем была вызвана задержка предъявления обвинения? Вот что заявила корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
— С учетом требований Минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса. После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки), и Вишневский допрошен в присутствии защитника.
По словам Петренко, следствие уверяет, что в 2013–2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило предпринимателю сделать реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство. В нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, это сделано не было.
Начальник инспекции госстройнадзора Комкова «проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности». Все это, по мнению СК фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
Представитель следственного ведомства рассказала, что им удалось установить, что Вишневский продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество.
— В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании, — утверждает Светлана Петренко.
Наш портал для пожилых подробно рассказывал об этой трагедии, и вот заголовки:
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В среду, 1 апреля, собственнику печально известной «Зимней вишни» Следственный комитет предъявил обвинение. Задержка была вызвана карантином.
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