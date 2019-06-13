Собор Парижской Богоматери потихонечку возвращается к жизни

Архиепископ Парижа Мишель Опети сообщил, что первая после пожара служба в соборе Парижской Богоматери состоится 15 июня — ровно через два месяца после того, как здание было частично разрушено огнем.

Опети выразил надежду на то, что на богослужении будет присутствовать лишь «небольшой церковный комитет» — то есть фактически оно состоится в закрытом режиме, пишет газета Le Parisien.

Анонсированное архиепископом богослужение будет приурочено к годовщине освящения алтаря собора, которую священники считают символичной датой и отмечают каждый год. Правда, обычно праздник проводится 16 июня, но в 2019 году из-за пожара его решено было перенести.

В «небольшой комитет», о котором говорил Опети, войдут пять-шесть священников, которые соберутся в одной из часовен в нижней части здания.

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Напомним, страшный пожар в соборе произошёл 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора и часть его крыши. Пожарные смогли не допустить обрушения всего здания. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за ближайшие пять лет. Кстати, любопытная деталь. Оказалось, что во время пожара не обгорел ни один из пчелиных ульев на крыше собора. После тушения пчел видели вылетающими из ульев и залетающими обратно. Всего на крыше Нотр-Дама живут 180 тысяч пчел.

Polit.ru

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