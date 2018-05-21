Со дня Ладожского озера поднимут сторожевик времен великой войны

На Ладожском озере началась операция по подъему сторожевого корабля «Пурга», затонувшего в 1942 году. Об этом сообщает sputnik.by.

Судно погибло в результате налета немецкой авиации в районе маяка Осиновецкий. Погибли 11 человек, 28 получили ранения.

Впоследствии затонувшее судно подняли, чтобы снять вооружение и некоторые детали. Затем его отбуксировали в бухту Морье, где он снова погрузился под воду.

В настоящее время судно решили поднять и увековечить память о погибших моряках. Корабль искали шесть лет. В итоге его обнаружил белорусский водолаз Игорь Матюк.

Носовую часть корабля собираются установить в музее «Дороги жизни».

По инф. rosbalt.ru

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