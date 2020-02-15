Снято под Красноярском: мама-рысь учит котят охотиться на зайца

Жители дачного поселка под Красноярском стали свидетелями рысьей охоты. Хищницу даже удалось снять на видео.

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На кадрах видно, что животное совершенно не смущает автомобиль на дороге: рысь высмотрела в чаще добычу и залегла в ожидании.

Выскочивший из леса заяц не смог уйти от погони - через несколько секунд рысь его настигла.

Со своей добычей она удалилась в лес, где ее встретили две котят. Видимо, охота была показательной.

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