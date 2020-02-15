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Снято под Красноярском: мама-рысь учит котят охотиться на зайца
По инф. "Российской газеты"   
15 Февраля 2020 г.
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Жители дачного поселка под Красноярском стали свидетелями рысьей охоты. Хищницу даже удалось снять на видео.

Видео: рысь охотится на зайца под Красноярском

На кадрах видно, что животное совершенно не смущает автомобиль на дороге: рысь высмотрела в чаще добычу и залегла в ожидании.

Выскочивший из леса заяц не смог уйти от погони - через несколько секунд рысь его настигла.

Со своей добычей она удалилась в лес, где ее встретили две котят. Видимо, охота была показательной.

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