Снятие порчи в Москве: дорогое удовольствие... Очень-очень дорогое!

В Москве женщина под предлогом снятия порчи выманила у знакомой около 2,3 млн руб.

Как сообщает АГН «Москва», женщина 1985 г.р. обратилась в полицию, сообщив, что со 2 июня по 31 августа текущего года под предлогом снятия порчи передала своей знакомой денежные средства в сумме 2 млн 284 тыс. руб.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

По инф. rosbalt.ru

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