Снежный человек оказался из... семейств оленевых

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало 22 документа из закрытого архива, связанного с расследованием гипотезы о существовании йети — снежного человека. Обнародованные материалы датируются 1976-1977 годами.

На странице ФБР в Twitter указано, что в ходе расследования проводился анализ неопознанных образцов ткани и волос, якобы принадлежавших йети.

Эти образцы летом 1976 года прислал в ФБР Питер Бирн — глава американского центра, проверявшего гипотезу о существовании снежного человека. Он убеждал спецслужбу проверить «15 волос, прикрепленных к крошечному кусочку кожи».

«Пожалуйста, поймите, что наше исследование серьезное. Это серьезный вопрос, на который должен быть дан ответ», — обратился Бирн в ФБР.

Опубликовано также заключение, данное помощником главы научно-технического отдела бюро Джея Кокрана в феврале 1977 года. «Волосы непосредственно сопоставлялись с волосами известного происхождения под микроскопом <...>. В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых», — говорится в документе.

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