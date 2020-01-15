СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе и планируют усыновить ребёнка

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон думают усыновить ребенка. Как пишут западные СМИ, актеры якобы тайно посетили приют в Мексике.

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Предположительно, они планируют объявить о своем воссоединении, а также усыновить ребенка из приюта в Тихуане — его финансово поддерживает Энистон.



Ранее сообщалось, что Питт и Энистон провели выходные на вилле в Италии.

По инф. rosbalt.ru

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