Смертельный вирус из Китая добрался до США

Прилетевший из Китая житель американского Вашингтона привез с собой новый тип коронавируса, который уже унес жизни нескольких человек. Между тем в Китае число зараженных вирусом превысило 400 человек. Число жертв заболевания выросло до девяти человек.

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Как сообщает The Washington Post, этот случай заражения стал первым на территории США, что подтвердили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Заболевшего американца направили под наблюдение врачей, сейчас он находится в стабильном состоянии. Медики также осмотрели всех, кто контактировал с ним.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти КНР сообщили в конце декабря. К 22 января в стране выявлено 440 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Число жертв заболевания выросло до девяти человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы госкомитета КНР по вопросам здоровья и гигиены Ли Биня. Случаев заражения отмечены в Ухани, Пекине, Шанхае, провинции Гуандун. Кроме того, есть случаи заболевания за пределами Китая: в Южной Корее, Японии и Таиланде. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По словам Ли Биня, власти Китая пригласили в город Ухань, где находится очаг заражения, специалистов из Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня, чтобы они могли на месте изучить ситуацию с распространением заболевания и предпринимаемыми мерами профилактики и контроля.

Ли Бинь также пообещал, что власти страны будут «поддерживать международное сотрудничество и контакты по вопросу распространения вируса и регулярно публиковать связанную с ситуацией информацию».

Из-за эпидемии в Китае в трех крупнейших аэропортах США ужесточили проверки приезжающих из китайского города Ухань. Такие же меры приняты и в четырех аэропортах России — в Иркутске, Екатеринбурге и двух воздушных гаванях Москвы — Внуково и Шереметьево.

в трех крупнейших аэропортах США ужесточили проверки приезжающих из китайского города Ухань. Такие же меры приняты и в четырех аэропортах России — в Иркутске, Екатеринбурге и двух воздушных гаванях Москвы — Внуково и Шереметьево. Что до России, то в Роспотребнадзоре считают, что нельзя полностью исключить риск завоза коронавируса из Китая в РФ, но вероятность широкого распространения этого вируса в стране расценивают как низкую.

Для того, чтобы выявлять вирус, Роспотребднадзор уже разработал диагностическую тест-систему. Уже к концу этой недели она начнет поступать в лаборатории страны, сообщает пресс-служба ведомства. Тест-система позволит быстро идентифицировать возбудитель инфекции. Кроме того, в Минздрав РФ заявили, что начинают работу над вакциной против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

«Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос — нам необходима соответствующая модель на животных. Второй — нам необходим сам живой вирус <…>», — отметил он.

Краевой добавил, что ведется работа с китайскими коллегами для получения биологических материалов.

По инф. rosbalt.ru

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