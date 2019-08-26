Смерть «предателю»! Взрослые игры познавательны и полезны, но иногда... чувствуется «пперебор»

На военно-историческом фестивале в Алтайском крае инсценировали расстрел «предателя Родины» во время битвы за Днепр.

Как пишет Altapress, кровопролитное сражение в ходе Великой Отечественной войны реконструировали в селе Шипуново. По сценарию подразделение немецких войск входит в украинский хутор, жители которого помогают партизанам. Нацисты сожгли часть деревни, после чего к ней подошел отряд красноармейцев. «Предателя», несмотря на его мольбы и призывы «не стрелять в своего», расстрелял конвой.

В «сражении» поучаствовали 130 человек, 30 из них выступали на стороне «немцев».

Проводимые нередко в разных российских территориях военно-исторические реконструкции – это всегда интересно и познавательно, и многие люди оказываются вовлечены в этот процесс – и как зрители, и как участники. Активно проявляет здесь себя и молодое поколение. В постановках оно бывает задействовано, да и посмотреть представления ходит. Но необходим ли был по ходу действа такой натурализм, как «расстрел предателя», можно, наверное, поспорить. Ведь есть немало примеров, когда выразить что-то задуманное можно не столь явными приемами, в данном случае – без показа события с расстрелом. Любопытно еще было бы узнать о чувствах героя–«предателя». Какого было побывать в таком неприглядном образе и в итоге «получить» по «заслугам»? А наши уважаемые читатели, что думают на данную тему?

На портале «Мои года», кстати, всегда найдется, что почитать о Великой Отечественной войне. Кое-что можно посмотреть и здесь:

По инф. rosbalt.ru

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