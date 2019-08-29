Смерть после отказа в операции. Врачи, что вы на это скажите?

В Тюмени областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в областной клинической больнице № 2. Поводом послужила информация об отказе больницы прооперировать тяжелобольного мужчину, который впоследствии скончался.

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Эта история произошла весной. Жителю Тюмени в апреле поставили диагноз «двухсторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвертой стадии». Однако врачи Областной клинической больницы отказали ему в срочном проведении операции, предложив встать в очередь на плановую, которую надо было ждать около года. В конце июня мужчина скончался от остановки сердца в муках.

О проверке в больнице после этого инцидента рассказала и. о. руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая. По ее словам, в медучреждении изучают медицинские документы. Кроме того, проверку организовала и областная прокуратура. Тогда супруга умершего написала заявление в региональный СК РФ. Его отправили по подследственности в УМВД Тюмени.

В самой больнице информацию о начавшейся проверке по заявлению жены умершего мужчины Любови Прорвиной подтвердили.

Положение дел в здравоохранение сейчас непростое. Регулярно появляется информация о том, что в той или иной больнице врачи попросту увольняются. Причиной оказываются низкие зарплаты и не соответствующая им высокая нагрузка. Именно так произошло в Нижнем Тагиле. Специалисты двух хирургических отделений центральной горбольницы №1 написали заявления об уходе по собственному желанию. В Кремле о ситуации знают, и очередной раз обещают навести в зарплатах порядок, в этот раз до 1 октября. Но наведут ли действительно? Верится с трудом... Другая проблема - это равнодушие врачей, а порой и попросту некомпетентность. Недавно СМИ сообщили о том, что на Урале в одной из больниц женщина добиралась до кабинета врача ползком (никто и не подумал ей помочь!), а в той же Тюмени (а именно, в Западно-Сибирском медицинском центре) медсестры отказались принять девушку с отеком легких из-за того, что их смена подходила к концу.

По инф. rosbalt.ru

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