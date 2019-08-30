«Смерть от отчаяния». Нет, это не про Россию — а про Штаты. Бедняки живут недолго...

Экономисты и демографы отмечают, что белые жители США теперь умирают раньше, несмотря на мировую тенденцию к увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает BBC News. Речь идет о беднейших, маргинальных слоях населения, которые есть и в одной из богатейших и развитых стран мира...

По пояснению ученых, речь идет о гражданах без высшего образования, которых губит «эпидемия наркозависимости и алкоголизма».

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 Энгус Дитон называет эти случаи «смертями от отчаяния» и винит в них социальное неравенство. По его словам, зарплаты в этой группе населения падают все последние 50 лет, что приводит к распаду семей и «массовым суицидам».

Увы, ранняя смерть - спутник бедности. Это общий закон для всех стран и континентов. Вот почему мы с тревогой наблюдаем за растущим разрывом между богатством и бедностью в России:

По инф. rosbalt.ru

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