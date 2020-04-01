Словами протоиерея Смирнова о гражданских женах заинтересовался СК

Сотрудники следственного комитета по Москве начали проверять высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм. Священнослужитель называл гражданских жен «бесплатными проститутками».

«В отношении Смирнова органами Следственного комитета по Юго-Западному административному округу Москвы начата доследственная проверка по признакам статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — уточнил анонимный источник для «Интерфакс».

16 февраля Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоирей Дмитрий Смирнов в своей речи о браке сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

17 февраля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Дмитрия Смирнова.

В тот же день адвокат Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления протоирея РПЦ Дмитрия Смирнова. Чихунов собирался привлечь протоирея к уголовной ответственности по статье о клевете (статья 121 УК) и к административной по статье об оскорблении (статья 5.61 КоАП РФ).

Протоиерей Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Так, ранее он заявлял, что женщины "умом слабее мужчин", потом - что мужчины "слабы по своей генетике". А еще ранее протоирей сказал, что российским женщинам, которые не нашли в своей стране достойных мужей, надо искать свою любовь в Африке или в Китае. Тоже высказывание не самое этичное, согласитесь.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...