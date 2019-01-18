Следствие опровергает террористов, приписавших себе взрыв дома в Магнитогорске

Следственный комитет России считает приоритетной версию о взрыве газа в жилом доме Магнитогорска и призывает не верить сообщениям международных террористических организаций о причастности к ЧП.

Как сообщили ранее в пятницу СМИ, террористическая организация «Исламское госудаство» (ИГИЛ, запрещена в Российской Федерации) взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске 31 декабря и связь этого происшествия со взрывом маршрутки 1 января. Якобы боевики заложили взрывчатку между третьим и десятым этажом жилого дома.

В Следственном комитете категорически опровергают версию о теракте. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко повторила, что следов взрывчатых веществ или их компонентов не найдено и приоритетной остается версия взрыва бытового газа.

Она добавила, что установление точных причин случившегося еще продолжается и поэтому предложила не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе резонансные происшествия по всему миру.

Напомним, что многие эксперты подтверждают: система "газовой безопасности" в современной России находится в полуразрушенном состоянии. Рвануть может где угодно - и без всяких террористов...

По инф. rosbalt.ru

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