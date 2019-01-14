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Следствие будет разбираться с кошмаром: живого человека отправили в морг
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2019 г.
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Прокуратура Амурской области проверяет обстоятельства, при которых была доставлена живой в морг жительница области.

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12 января в Белогорске Амурской области врачам пришлось реанимировать пациента, доставленного из морга.

В селе Васильевка Белогорского района жители обнаружили пожилую родственницу без признаков жизни и вызвали полицию. Полицейский, прибывший на вызов, констатировал смерть без участия медиков и направил женщину в морг, где обнаружилось, что она жива. Пациентку срочно направили в реанимацию, однако она скончалась после двух часов реанимационных процедур. Предварительной причиной смерти называется отравление и переохлаждение.

Управление СК РФ по Амурской области начало доследственную проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе «скорой помощи» и сотрудника МО МВД РФ «Белогорский», который принял решение о направлении женщины в морг.

По инф. rosbalt.ru

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