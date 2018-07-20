Следственный комитет: россияне все чаще жалуются на врачей. Но те, как правило, невиновны

Количество обращений в Следственный комитет на ошибки или ненадлежащие действия врачей и медработников за шесть лет возросло более чем втрое: с 2 тыс. в 2012 году до более чем 6 тыс. — в 2017-м. Такую статистику привела официальный представитель СК России Светлана Петренко в четверг на пресс-конференции.

По ее словам, СК не может не реагировать на подобные жалобы, тем более что многие из них поступают на личном приеме граждан. При этом, добавила она, лишь 10% уголовных дел, расследуемых в отношении врачей, доходят до суда. В 90% случаев следователи доказывают их невиновность.

По словам Петренко, только в рамках расследования уголовного дела юридически возможно установить все обстоятельства и оградить врача от необоснованных обвинений и одновременно защитить право пациентов на объективное расследование возможных неквалифицированных действий медработников.

Напомним, ранее СК предложил ввести в УК РФ две новые статьи, относящиеся к сфере здравоохранения: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». В настоящее время статьи обсуждаются и уточняются с медицинским сообществом России.

По инф. rosbalt.ru

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