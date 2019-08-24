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Скончался режиссер Михаил Ведышев
По инф. rosbalt.ru   
24 Августа 2019 г.
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Ушел из жизни режиссер игрового кино Михаил Ведышев. Создателю игровых фильмов было 64 года.

О кончине режиссера сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Ушел из жизни режиссер игрового кино Михаил Ведышев. Создателю игровых фильмов было 64 года.

  • 1987 год: Михаил Ведышев (слева) на съемках фильма «Странник». В. Гемс в роли судового врача.

Михаил Ведышев — советский и российский кинорежиссер, художник, сценарист, прозаик, почетный кинематографист России. Снял такие игровые фильмы, как «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить», «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра», а также документальные — «Золотые ворота», «Владимирские незабудки».

В конце 90-х и начале 2000-х как театральный художник поставил во владимирской академии театральные спектакли «Две Стрелы» и «Люти». В 2013 году вышла книга «Виксаныч» за авторством Михаила Ведышева.

  • Прощание с членом Союза кинематографистов России пройдет в предстоящий понедельник, 26 августа, в траурном зале больницы № 1.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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